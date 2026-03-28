Спасенный на Балтике горбатый кит снова застрял на мелководье

Светлана Стофорандова
На место, где его заметили, уже выехали полиция и служба охраны животных.

Как горбатый кит снова застрял в Балтике

Фото: Reuters/Jonas Walzberg

Горбатый кит, которого немецкие спасатели вызволяли из западни на протяжении четырех суток, снова застрял на мелководье в Балтийском море. Об этом сообщила газета Bild

«Горбатый кит с Тиммендорфского пляжа, по-видимому, снова сел на мель на песчаной отмели в заливе Висмар. Горбатый кит еще раз значительно отклонился от маршрута, который он должен был пройти, чтобы попасть в Северное море. Залив Висмар находится к востоку от Больтенхагена, где животное в последний раз видели поздно вечером в пятницу», — сказано в материале. 

На место уже выехали полицейские и специалисты службы охраны животных, а береговая охрана проверяет, нет ли поблизости других его сородичей. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в прошлый раз для спасения этого же кита спецслужбам пришлось развернуть масштабную операцию. Чтобы животное смогло выбраться, на дне вырыли специальный канал длиной около 50 метров. Во время прилива кит сумел уйти на глубину. 

