Семейная пара и двое бойцов пострадали под Белгородом в результате атаки ВСУ

Белгородская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, в результате ударов пострадали четыре человека.

В Шебекине FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома, осколки задели семейную пару. Мужчина получил баротравму, а его супруга — ранение спины. Женщину экстренно госпитализировали в больницу.

Также пострадали бойцы подразделения «Орлан» при выполнении служебных задач в селе Вознесеновка. Один из них был доставлен в больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями, второму медики оказали помощь на месте — у него баротравма.

Кроме того, в результате обстрелов в Белгородской области повреждены объекты инфраструктуры и транспортные средства.

