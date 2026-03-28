Семейная пара и двое бойцов пострадали под Белгородом в результате атаки ВСУ

Светлана Стофорандова Журналист

В регионе также повреждены объекты инфраструктуры и транспортные средства.

Сколько жертв от удара ВСУ по Белгородской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Белгородская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, в результате ударов пострадали четыре человека.

В Шебекине FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома, осколки задели семейную пару. Мужчина получил баротравму, а его супруга — ранение спины. Женщину экстренно госпитализировали в больницу.

Также пострадали бойцы подразделения «Орлан» при выполнении служебных задач в селе Вознесеновка. Один из них был доставлен в больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями, второму медики оказали помощь на месте — у него баротравма.

Кроме того, в результате обстрелов в Белгородской области повреждены объекты инфраструктуры и транспортные средства.

Telegram/Настоящий Гладков/vvgladkov

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Энергодаре двое мирных жителей пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ. Ранения получили девушка и мужчина, их оперативно доставили в медико-санитарную часть № 145 для оказания помощи.

