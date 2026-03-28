Зеленский отверг заявления Рубио о требованиях по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг обвинения государственного секретаря США Марко Рубио в недостоверных заявлениях относительно условий вывода украинских подразделений из Донбасса и предоставления гарантий безопасности. Об этом сообщило издание Страна.ua в своем Telegram-канале со ссылкой на высказывания главы государства.

«Я никому не врал. <…> Поверьте, я сказал меньшую часть. Я говорю абсолютно откровенно, можно формулировать по-разному», — процитировало издание Зеленского.

По его словам, российская сторона настаивает на выводе украинских войск с территории Донбасса. При этом, как утверждает президент Украины, представители США выражают готовность обсуждать гарантии безопасности только после выполнения данного условия. Зеленский подчеркнул, что Киев рассчитывает получить соответствующие обязательства до завершения конфликта, однако, по его утверждению, украинской стороне сообщили о невозможности такого сценария.

Накануне Марко Рубио заявил, что боевые действия будут продолжаться до тех пор, пока украинские власти не согласятся на определенные уступки. Он также обвинил Зеленского в искажении позиции Вашингтона, отметив, что зависимость гарантий безопасности от вывода украинских подразделений из Донбасса не соответствует действительности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо, выступая перед студентами, заявил о просчетах Владимира Зеленского в выстраивании отношений с Европейским союзом. По его словам, в странах ЕС нарастает усталость, Украина постепенно теряет поддержку, а это может осложнить процесс ее интеграции в объединение. Он также отметил, что действия украинского лидера вызывают раздражение у ряда европейских руководителей.

