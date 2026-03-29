Глава IBU заявил о нежелании возвращать россиян на международные соревнования

|
Рита Цветкова
Несмотря на постепенное возвращение российского флага на площадки для состязаний, союз биатлонистов продолжает настаивать на отстранении.

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин настойчиво отказывает российским спортсменам в возвращении на международные соревнования, к которым причастна эта организация. Об этом сообщается на страницах украинского издания «Общественное Спорт».

Отмечается, что Далин выразил свое мнение и, соответственно, позицию IBU во время визита на чемпионат Украины по биатлону. Он подчеркнул, что союз не планирует менять политику и намерен придерживаться жесткой линии в вопросе отстранения атлетов.

«Мы продолжаем стоять на своем. Поскольку военный конфликт продолжается, мы не хотим возвращать российских спортсменов на соревнования», — заявил Далин.

Прежде глава российского Министерства спорта Михаил Дегтярев делился ожиданием, что уже на следующих Олимпийских играх российские атлеты будут выступать с национальными флагом и гимном. И напомнил, что ситуация в мире спорта меняется по отношению к представителям РФ.

Так, по словам Дегтярева, 16 международных федераций на данный момент допускают участие российских юниоров с флагами и гимнами — такое решение принял Международный олимпийский комитет (МОК). В частности, на недавних первенствах Европы по фехтованию и борьбе, проходивших в Грузии и Сербии, также звучал гимн РФ, поднимался флаг.

Ранее, писал 5-tv.ru, совет World Athletics принял решение о полном снятии всех допинговых санкций со Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.14
-0.99 93.42
-1.58
