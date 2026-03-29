МИД РФ: спецслужбы США объявили «охоту» на россиян

В ведомстве напомнили об угрозах арестов в третьих странах.
Фото: www.globallookpress.com/imageBROKER.com/Anju
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Американские разведывательные организации в последнее время активизировали свою деятельность против граждан России. Об этом сообщили РИА Новости в Министерстве иностранных дел РФ.
В ведомстве отметили, что количество случаев, когда спецслужбы США инициируют преследование россиян за пределами страны, увеличилось. В этой связи в министерстве призвали к бдительности.
«МИД России обращает внимание на рост угрозы задержаний и арестов российских граждан в третьих странах по запросам американских спецслужб, которые в последнее время активизировали „охоту“ за нашими соотечественниками по всему миру», — сказано в сообщении.
Ранее 5-tv.ru писал о возвращении российского баскетболиста Даниила Касаткина на Родину. Спортсмена задержали в аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль в Париже по запросу Вашингтона. Его обвинили в участии в деятельности международной хакерской группировки. Ему грозило до 25 лет лишения свободы в США, однако его обменяли на осужденного в России французского журналиста Лорана Винатье*.
* — включен в реестр иностранных агентов РФ.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
60%
Нашли ошибку?