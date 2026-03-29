МИД РФ: спецслужбы США объявили «охоту» на россиян

Американские разведывательные организации в последнее время активизировали свою деятельность против граждан России. Об этом сообщили РИА Новости в Министерстве иностранных дел РФ.

В ведомстве отметили, что количество случаев, когда спецслужбы США инициируют преследование россиян за пределами страны, увеличилось. В этой связи в министерстве призвали к бдительности.

«МИД России обращает внимание на рост угрозы задержаний и арестов российских граждан в третьих странах по запросам американских спецслужб, которые в последнее время активизировали „охоту“ за нашими соотечественниками по всему миру», — сказано в сообщении.

Ранее 5-tv.ru писал о возвращении российского баскетболиста Даниила Касаткина на Родину. Спортсмена задержали в аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль в Париже по запросу Вашингтона. Его обвинили в участии в деятельности международной хакерской группировки. Ему грозило до 25 лет лишения свободы в США, однако его обменяли на осужденного в России французского журналиста Лорана Винатье*.

* — включен в реестр иностранных агентов РФ.

