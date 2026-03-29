Toxi$ рассказал, как за донат родился его вирусный танец

Мурад Устаров
Танцевальные движения быстро подхватили пользователи интернета.

Как появился танец Токсиса

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Рэпер Токсис раскрыл историю своего танца под песню Nobody

Российский рэпер Андрей Смелянский, известный под псевдонимом Toxi$, раскрыл историю своего танца, который обрел популярность в социальных сетях. Подробнее артист рассказал на шоу «Кстати».

По его словам, все началось во время онлайн-стрима на платформе Twitch: один из зрителей отправил небольшой донат рэперу с просьбой исполнить песню Nobody. Андрей прямо в эфире придумал танцевальные движения, ставшие потом вирусными.

«Я запустил просто на Twitch обычный эфир, просто поговорить с подписчиками. У меня там в среднем 500 человек. То есть чисто для своих фэнов. Рассказал, как у меня неделя прошла. Суть в том, что мне пришел донат от подписчика, и он сказал: „Спой Nobody“. Вот так и залетел на импровизации, по угару», — заявил он.

Артист также подчеркнул, что аудитория встретила ролик в целом положительно — негативных комментариев о танце почти не было.

Видео с танцем Андрея «Возьми телефон, детка» завирусилось в соцсетях в феврале. В нем рэпер сидит в комнате перед монитором и напевает песню, в середине которой встает, чтобы потанцевать. За месяц ролик разлетелся на мемы, а популярность трека Nobody выросла в несколько раз.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как певица Слава выложила свой поход в туалет в соцсети.

Близнецам признание, Козерогам хлопоты: гороскоп для всех знаков зодиака...

Последние новости

8:20
Хирурги‑гастролеры: как врачи без клиники калечат пациентов и уходят от ответственности
8:10
Близнецам признание, Козерогам хлопоты: гороскоп для всех знаков зодиака на апрель 2026
8:00
Россиянам рассказали о скрытом стаже, за который добавят пенсионные баллы
7:45
Осторожно, грибы! — Россиянам рассказали, как выбрать свежие шампиньоны
7:30
В российских школах начались весенние каникулы
7:15
ООН признала работорговлю преступлением против человечности: но не все с этим согласны

Сейчас читают

Украина перешла на московское время
Ливень-катастрофа обрушился на Дагестан: разрушенные дома и сотни тысяч человек без света
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 марта, для всех знаков зодиака
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео