Трамп захотел лишить Иран нефти

Глава государства также допустил возможность захвата острова Харк.

Почему Трамп хочет забрать у Ирана нефть

FT: Трамп захотел забрать нефть в Иране

Американский президент Дональд Трамп признался, что хотел бы установить контроль над нефтяными ресурсами Ирана. Свое желание он выразил в интервью изданию Financial Times.

«Честно говоря, больше всего я хотел бы забрать нефть в Иране. Но некоторые глупые люди в США говорят: „Зачем ты это делаешь?“ Но они глупые люди», — заявил глава государства.

Во время беседы Трамп провел параллель с ситуацией в Венесуэле, где, по его словам, Вашингтон намерен на какое-то время взять под контроль нефтяную отрасль латиноамериканской страны.

Он также не исключил возможности захвата острова Харк — главного центра экспорта иранской нефти. Американский лидер сказал, что сейчас Тегеран не обладает оборонительными сооружениями, необходимыми для защиты этой территории.

При этом президент США добавил, что на данный момент конкретных решений по этому вопросу нет.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что Штаты выступают за поставки энергоресурсов на Кубу другими странами, в том числе Россией.

«Если какая-либо страна хочет поставить нефть на Кубу в настоящее время, то ничего не имею против, неважно, Россия это или нет», — сообщил он.

Ранее глава Белого дома заявил, что Куба является следующей целью США. Однако потом он попросил журналистов не придавать его словам значения и сделать вид, что их не было.

Трамп захотел лишить Иран нефти
