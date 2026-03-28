Трамп назвал Кубу следующей целью США

Куба — следующая цель Соединенных Штатов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления на инвестиционном форуме Future Investment Initiative в Майами.

«Куба — следующая, кстати», — заявил американский лидер, после чего несколько раз обратился к журналистам с просьбой не придавать этим словам значения и «сделать вид, что он этого не говорил».

Позже Трамп вновь вернулся к теме и подчеркнул, что США намерены защищать свой суверенитет и союзников, несмотря на сопротивление со стороны «радикальных левых демократов». При этом он фактически повторил ранее озвученную позицию.

Как писала The New York Times, в Вашингтоне обсуждают возможность смены власти на Кубе. В центре внимания — действующий президент Мигель Диас-Канель. По мнению американских чиновников, это может открыть путь к экономическим реформам в стране.

Ранее Трамп также заявлял, что США в скором времени могут предпринять конкретные шаги в отношении Кубы. Он отмечал, что считает «честью» взять остров под контроль, добавляя, что речь может идти как о «взятии», так и об «освобождении» страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX