Начальник Генштаба РФ Бурдинский рассказал о нововведениях в срочной службе

На мероприятия по призыву по повестке необходимо явиться в течение 30 дней

При круглогодичном призыве на мероприятия гражданам, получившим повестку, необходимо явиться в течение 30 суток. Об этом изданию «Красная звезда» рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

Он отметил, что россиян, подлежащий военной службе могут вызывать на мероприятия, связанные с призывом в течение всего календарного года. И по новым правилам дата явки не может превышать 30 дней с момента ее размещения в реестре направленных (врученных) повесток. Это по словам генерала, исключает возможные негативные последствия для призывников.

Однако к месту военной службы срочники, по заверениям Бурдинского, будут, как и прежде, отбывать два раза в год (с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря).

Генерал-полковник также отметил, что в осенней призывной кампании применялись современные цифровые возможности. В частности, повестки в большинстве регионов России направлялись гражданам в трех видах: в письменной форме, размещались в общедоступном реестре, а также уведомлением в личном кабинете на портале «Госуслуги».

«При этом в Республике Марий Эл, Рязанской, Сахалинской областях и в Москве в рамках эксперимента повестки гражданам направлялись только в электронной форме, что дало положительный результат», — уточнил Бурдинский.

Также он добавил, что на протяжении всего периода работы реестра военного учета, портал подвергся 19 миллионам хакерских атак. Нападения были совершены с серверов, которые находятся преимущественно в США и Аргентине. Однако меры защиты реестра позволили работать ему в штатном режиме без утечек персональных данных россиян.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские призывники получат возможность проходить службу в подразделениях Федеральной противопожарной службы. Соответствующая инициатива была официально согласована с Министерством обороны РФ. Однако для ее реализации необходимо скорректировать действующее законодательство.

