После первой сотни перестали считать: как сбивают вражеские дроны над белгородским приграничьем

Один из факторов успешного продвижения наших войск — мощная противодроновая защита, которая способна распознать любой объект в небе! Атаки с воздуха отбивают бойцы противовоздушной обороны. О работе российского ПВО в репортаже корреспондента «Известий» Эмиля Тимашева.

Так работает российская система ПВО в небе над белгородским приграничьем. Днем и ночью украинские боевики ищут лазейки, способы обойти нашу противовоздушную оборону.

Российская система ПВО, которая ежедневно доказывает свою эффективность, сбивает практически все виды беспилотных систем противника.

Расчет ЗРК «Тор» группировки войск «Север» — это три бойца: «Никель», «Маркиз» и «Чугун». За время службы смогли сбить практически все виды БПЛА украинского производства и перестали их считать после первой уничтоженной сотни. Сейчас это монотонная, ежедневная работа.

«Машина очень умная, она определяет очень быстро все беспилотники. Они в основном сейчас летают на низких высотах, грубо говоря, над кромкой деревьев пролетают, но мы это все находим и сбиваем», — рассказал командир боевой машины с позывным «Никель».

От приказа до выстрела — несколько минут. Главное — быстро занять боевую позицию, а это значит, машина в любую погоду должна быть на ходу.

«Обслуживаешь технику, проверяешь, чтобы все было исправно, в боевом состоянии. Ночью поддерживаешь состояние. Температурный режим, чтобы в любое время сел, кнопку нажал и поехал», — пояснил механик-водитель с позывным «Чугун».

«Тор» способен увидеть и распознать в небе любой объект, в том числе и птиц. Поэтому умная система, которой уже 40 лет, до сих пор считается одним из лучших средств ПВО первого эшелона.

Белгородский противовоздушный купол — это многоуровневая защита. Основная часть — зенитные ракетные комплексы. Сбивают вражеские ракеты, крупные ударные и разведывательные беспилотники. Но там, где нужно уничтожить объекты меньше, типа FPV-дронов, в дело вступают мобильные группы.

Вот почти у самой границы сбивают из пулеметов. А здесь украинский дрон догоняет уже наш ударный БПЛА.

Активность дронов ВСУ на харьковском направлении высока как никогда. Боевики специально бьют по мирным жителям и гражданским объектам. Поэтому наши войска ведут круглосуточную охоту за стартовыми площадками боевиков, уничтожая подразделения вражеских БПЛА.

