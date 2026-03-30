В Москве прошел масштабный митинг ЛДПР

В мероприятии приняли участие депутаты, бойцы СВО и активисты.

Торжественный митин ЛДПР прошел в Москве. Событие собрало более двух с половиной тысяч сторонников партии со всей страны. Это депутаты различных уровней, бойцы спецоперации и активисты. По традиции, перед участниками выступил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, уже 36 лет партия держит курс, заданный еще при ее создании.

«Россия сегодня — это страна социальных достижений, социальная политика, как об этом сотни раз говорил и писал (Владимир)  Жириновский. Во главе политики ЛДПР — социальные достижения, забота о людях. В этом суть политики ЛДПР», — сказал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Митинг также приурочили к 80-летию со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского, чтобы сохранить память о его политическом наследии.

Ранее 5-tv.ru писал, что депутаты от ЛДПР подготовили законопроект о гарантиях цифровых прав россиян. Документ должен гарантировать жителям страны возможность пользоваться интернетом, свободно обмениваться информацией в сети и самостоятельно решать, какие сервисы для общения использовать.

Секреты лунного ухода за волосами: гороскоп стрижек на апрель 2026

Последние новости

12:55
Не спелись? Катя Гордон перестала общаться с Лерой Кудрявцевой
12:50
«Это очень грубо говорить»: в чем сын Децла равняется на своего отца
12:50
Элла Памфилова переизбрана председателем ЦИК РФ на третий срок
12:42
Иран намерен сделать проход судов через Ормузский пролив платным
12:38
Конец эпохи людей: ИИ скоро превзойдет лучшие умы человечества
12:31
Уже ломался: в Красноярске подросток пострадал из-за падения лифта в жилом доме

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Иранская война оказалась хуже всех кризисов вместе взятых
«Что там великого?» — Анастасии Волочковой предрекли скорую смерть
«Звезды должны так жить!» — Распутина о покупке «Роллс-Ройса» вместо «Жигулей»
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео