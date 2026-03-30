«Это очень грубо говорить»: в чем сын Децла равняется на своего отца

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 40 0

Артист находится в самом начале своего карьерного пути.

Фото, видео: © РИА Новости/ Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сын Децла в своем творчестве ровняется на отца и собственные ощущения

Для 20-летнего Антония Толмацкого, рэпера и сына известного исполнителя Децла, отец является одним из ориентиров. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере драмы «Космос засыпает».

«Наверное, на папу (равняюсь. — Прим. ред.), но это очень грубо говорить. <…> Я скажу, что на себя в первую очередь ориентируюсь. Когда что-то цепляет и вдохновляет — это главное, а брать что-то за постулат я не собираюсь», — признался музыкант.

Толмацкий добавил, что все еще находится в начале своего творческого пути. Ему только предстоит выпустить дебютный альбом, поэтому он не ощущает 100% уверенности в себе. Хотя уже сейчас на счету рэпера шесть треков, вышедших на музыкальных стриминговых площадках.

Исполнитель все еще находится в постоянном творческом поиске.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Антоний Толмацкий не готов к браку. Он признался, что все еще живет с бабушкой и дедушкой, а для создания семьи нужно твердо стоять на ногах и иметь «хоть какую-то копеечку».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

