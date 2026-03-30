Даже на собак: с 1 апреля в России заработают более ста новых ГОСТов

С первого апреля в России заработают более ста новых ГОСТов. Так обновят еще советские нормы на белый хлеб и с нуля создадут требования для чипсов. Хотя, в последнее время россиян госстандартами уже не удивишь, появляются они очень часто. И, кажется, правила прописывают для всего подряд. Уже внедрили ГОСТ на бананы, карандаши, чак-чак и даже маникюр. Для чего это делается и кто будет следить за соблюдением новых норм, разбирался корреспондент «Известий» Павел Кузнецов.

Это тот случай, когда горшочек варит и варит. В Росстандарте с начала этого года штампуют все новые и новые ГОСТы. На все подряд. Под каток стандартизации уже угодил отечественный хлеб и не очень отечественные бананы. Из последнего — бритвы, футбольные ворота для детских площадок и даже обувь для медработников.

Теперь вот добрались до собак-поводырей. Ну а что в этом ГОСТе на псов-помощников? Прописали то, как должна вести себя собака: выполнять указания, не быть агрессивной. Кто-то скажет — очевидность. Но ни слова, например, о породах, которые лучше всего подходят для такой профессии. Видимо, всем же очевидно, что не волкодав.

— А кто будет проверять по этому ГОСТу?

— Сейчас такого регламента нет, поэтому это остается загадкой, — отметила директор учебно-кинологического центра «Собаки-помощники инвалидов» Элина Почуева.

Или как вам стандарт для прекрасных женщин? Понятно, что каждая женщина прекрасна по-своему, но вот процедуры для поддержания этой красоты в Росстандарте решили обозначить строго. С 30 апреля мастеру придется укладываться в конкретные сроки. А иначе — не по ГОСТу. Хотя у профессионалов свое мнение на этот счет.

«Стерильность и качество важнее для мастера маникюра и для клиента, соответственно. Только стерильность больше. А во временные рамки загонять мастеров — это не совсем нормально», — считает мастер маникюра Светлана Кудашова.

Всеобщая стандартизация началась еще сто лет назад — в 1925-м. Тогда появились первые пока не ГОСТы, а ОСТы — на пшеницу. В переводе — Общесоюзный стандарт. ГОСТы же были введены в 1940-м. И пошло-поехало.

В Советском Союзе ГОСТы были на все. От химических составов сталей и сплавов до лимонадов или консервов. При этом стандарты обязаны были строго соблюдаться. Никаких шагов вправо или влево. А сейчас ГОСТ — это рекомендация. Хочешь — выполняй, хочешь — нет.

Строгое соблюдение стандартов перестало быть строгим с 2003 года. Тогда, спрашивается, зачем они нужны? Но Росстандарт стоит на своем. ГОСТ на чипсы, кофе, глэмпинги, детскую одежду — для них тоже придумали четкие правила и границы допустимого. Да, и карандаши. Спросите: а что не так с карандашами? Теперь все будет так.

«По ГОСТу могут изготавливаться чернографитные карандаши различной степени твердости. При этом в стандарте приведены правила указания буквенного обозначения данной характеристики карандашей», — объясняет заместитель начальника отдела стандартизации в секторах промышленности Росстандарта Анастасия Каврусова.

Почему именно сейчас все вокруг вдруг решили стандартизировать — вопрос. Но планы у Росстандарта наполеоновские. Еще осенью на своем сайте они опубликовали цель на год нынешний — принять две тысячи сто новых ГОСТов. Делим на количество дней — получаем почти по шесть штук в сутки. И это не считая выходных и праздников.

Впрочем, на производствах сегодня множество других стандартов, помимо ГОСТов. Есть международные соглашения — а они куда строже, и даже собственный техрегламент каждого предприятия в отдельности.

«Однозначно у нас сегодня технический регламент Таможенного союза, у нас есть технические условия, где также, как и в ГОСТе, ничто не дает выйти за рамки. Поэтому ГОСТ — это традиция. Определенная традиция с тех времен», — говорит заместитель генерального директора по производству и развитию Ирбитского молочного завода Галина Артюх.

Итого, что имеем: выполнять большинство ГОСТов по закону необязательно, рекламой они являются слабой, да и проверять их соблюдение неизвестно, кто должен. Нет, какие-то стандарты, конечно, необходимы. Особенно в медицине, винной продукции. Но вот с хурмой что не так? Вопрос риторический.

