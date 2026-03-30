Умер актер из «Маски-шоу» Владимир Комаров

Артист скончался от сердечной недостаточности.

Фото: Кадр из сериала «Маски-шоу»

Украинский актер Владимир Комаров, участник комик-труппы «Маски», умер в возрасте 62 лет. Об этом сообщил театр «Маски» в социальной сети Facebook*.

В театре назвали причиной смерти сердечную недостаточность. Церемония прощания с Комаровым пройдет 1 апреля.

«Фантастически талантливый, Богом поцелованный, позитивный, добрый, харизматичный, настоящий… Сердечная недостаточность… Просто нет слов», — говорится в публикации.

Владимир Комаров родился в Кировоградской области и провел детство в Одессе. С ранних лет он увлекался пантомимой, однако получил образование в институте пищевой промышленности. В молодости три года служил матросом на Северном флоте.

Карьера в театре началась в 1984 году, когда Комаров присоединился к труппе «Маски». Через три года он перешел в Киевский эстрадный театр «Шарж», а в 1989 году вернулся в «Маски», где работал до 2002 года. После этого он создал дуэт «Одеколон» с Алексеем Агопьяном, а затем музыкальную группу «Д-ръ БрМенталь». В 2024 году театр «Дом клоунов» вновь пригласил Комарова для участия в новых спектаклях.

Кроме театральной деятельности, Владимир Комаров снимался в кино — в его фильмографии около 20 ролей. Также он занимался изготовлением курительных трубок и был известен под творческим псевдонимом Владимир Сальве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что скончался народный артист Азербайджана Расим Балаев, известный ролями в фильмах «Насими», «Бабек» и «Мститель из Гянджабасара».

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

