Натуральная фактура и патина: как отличить премиальную кожу от подделок

Дарья Корзина
Дарья Корзина 22 0

Почему естественный рисунок и способ окрашивания определяют класс изделия?

Как отличить премиальную кожу от подделок

Арт-директор Семенова назвала натуральную фактуру признаком премиальной кожи

Премиальная кожа отличается сохранением натурального рисунка волокон и особой обработкой. Об этом изданию Газета.ру рассказала фэшн-эксперт и арт-директор французского бренда Наталья Семенова.

Эксперт отметила, что для изделий высокого класса используется полнослойная кожа или верхний слой (full-grain и top-grain), в которых естественная фактура сохраняется без плотного покрытия.

«Такая поверхность не маскируется плотным покрытием, а остается живой. Она мягко и по-разному реагирует на свет, преломление под разными углами, имеет естественную матовость, тактильную облегающую мягкость и теплоту. При прикосновении ощущается структура материала. Именно сохраненная натуральная фактура отличает премиальную кожу от корректированных и сильно пигментированных аналогов», — отметила Семенова.

Высококлассная кожа окрашивается анилиновым способом: пигмент органически впитывается в структуру, не скрывая природного рисунка. В результате оттенок приобретает глубину — в тени он насыщеннее, при теплом свете мягче, а со временем становится более благородным. Изделия одного цвета не бывают идентичны, что считается признаком натуральности, а не браком.

Качество аксессуара оценивается не только по внешнему виду, но и по тому, как он ведет себя в движении. Семенова подчеркнула, что посадка, линия сгиба, распределение плотности и баланс между жесткостью и мягкостью формируются в процессе сборки. Ручная работа обеспечивает микропластичность формы, которая адаптируется к владельцу, сохраняя конструктивную четкость.

Особое внимание специалисты уделяют обработке кромки. По словам Семеновой, качественный край шлифуют, покрывают несколькими слоями краски, сушат, вощат и полирую вручную. Это делает его плотным, гладким и устойчивым к износу. Профессионалы определяют уровень работы бренда именно по аккуратной обработке краев.

Главный показатель класса кожи — поведение во времени. Премиальный материал не разрушается, а эволюционирует: в местах частого контакта оттенок углубляется, на сгибах возникает игра света и тени.

«Так формируется патина — результат окисления и естественного взаимодействия кожи с окружающей средой и с рукой человека. Этот процесс невозможно ускорить или искусственно воспроизвести без потери подлинности. Именно способность красиво состариваться отличает топовое изделие от массового продукта», — подчеркнула Семенова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что петербуржец может получить штраф за поддельные часы Rolex, обнаруженные в аэропорту Пулково. Таможенники заметили не указанные в декларации часы, а доводы о реплике не приняли.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.30
0.16 93.44
0.02
Секреты лунного ухода за волосами: гороскоп стрижек на апрель 2026

Последние новости

23:53
Посольство США в Венесуэле возобновило работу спустя семь лет
23:35
Натуральная фактура и патина: как отличить премиальную кожу от подделок
23:18
Без суда и справок: как вернуть подаренную квартиру после смерти владельца
23:01
Почему больше не получается: на какие болезни указывают проблемы с потенцией
22:45
Житель Дагестана ранил двух полицейских во время драки
22:24
Парламент Израиля ввел смертную казнь за терроризм

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Иранская война оказалась хуже всех кризисов вместе взятых
Супругов-свингеров нашли мертвыми в квартире в подмосковном Подольске
Россиянка потребовала от Басты 20 миллионов рублей и признания родства
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео