Красный флаг: стало известно, какие переводы вызывают подозрения у банков

Доцент Мягкова порекомендовала сопровождать крупные переводы денег комментариями

В России нет ограничений на сумму банковских переводов, но некоторые операции могут вызвать у банков подозрения. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Мягкова.

По ее словам, крупные операции подлежат обязательному контролю, но это не означает их блокировку.

«Чаще всего подозрения вызывает необычная активность: большое количество переводов разным получателям, суммы, резко контрастирующие с обычным оборотом по карте, попытки обойти лимиты дроблением крупных сумм», — пояснила эксперт.

Закон не запрещает переводы между физическими лицами, но у Системы быстрых платежей есть технические лимиты: до 1 миллиона рублей за один перевод самому себе и до 100 тысяч рублей в месяц другим людям без комиссии. Банки могут устанавливать свои ограничения и обязаны сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных операциях в рамках 115-ФЗ.

Чтобы избежать лишних вопросов, Юлия Мягкова советует переводить крупные суммы с дебетовых карт. Она также рекомендует сопровождать платежи комментариями («подарок», «помощь родственнику») и не дробить крупные суммы на мелкие за короткий промежуток времени, так как это может выглядеть подозрительно. Если перевод соответствует вашим обычным финансовым операциям, беспокоиться не стоит.

