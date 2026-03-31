Во время обстрелов юга Ливана погибли два миротворца миссии ООН

Эфирная новость 38 0

Операции ЦАХАЛ и дальше превращают в руины целые жилые кварталы.

Фото, видео: Reuters/Adnan Abidi; 5-tv.ru

Во время обстрелов южных провинций Ливана за последние часы погибли два миротворца миссии ООН. Несмотря на заявления Тель-Авива о точечных ударах, все чаще при операциях ЦАХАЛ в руины превращаются целые кварталы. Последствия такой атаки по Бшамуну, пригороду Бейрута, специально для «Известий» показала корреспондент «Аль-Маядин» Салли Бу Мерхи.

Мы находимся в районе Ар-Рихаб, соединяющем центр города с его окраинами. Совсем рядом — посольство Кувейта. Именно сюда, в южный пригород Бейрута, был нанесен новый удар. Он был настолько мощным, что полностью снес стену и разрушил квартиру на третьем этаже.

«Мы сидели — ничего не происходило, но вдруг услышали взрыв, посыпались стекла, осколки полетели прямо в нас», — рассказал очевидец.

Последствия ударов действительно очень серьезные — в том числе повреждены все автомобили на парковке и разрушены магазины. Это одна из самых крупных коммерческих улиц Бейрута, здесь сотни торговых точек, и поэтому всегда многолюдно.

«Все было нормально, как в любой обычный день — мы открылись как всегда, как вдруг произошел этот авиаудар. Ничто этого не предвещало, причем агрессия была направлена против мирных жителей», — говорит другой очевидец.

Здесь неподалеку располагаются сразу несколько школ. Будь ударная волна мощнее, могли погибнуть дети. Целые семьи вынуждены бежать от бомбардировок.

«Убежища стремительно заполняются, но у нас с этим нет проблем. Мы уже приютили миллион переселенцев, сможем принять и два миллиона. Однако это потребует от нас больше усилий», — заявил глава муниципалитета Бейрута Ибрахим Зайдан.

Ливанское министерство здравоохранения уже подтвердило, что в результате этой атаки погиб как минимум один мирный житель. Еще 17 получили ранения — среди них четверо несовершеннолетних. Всего только за последние сутки жертвами израильских авианалетов в разных частях страны стали пять мирных горожан.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.30
0.16 93.44
0.02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 марта, для всех знаков зодиака

