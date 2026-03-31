В Чехии задержали подозреваемого в нападении на Русский дом

В Чехии задержали иностранца, подозреваемого в нападении на Русский дом в Праге. Злоумышленник — чье гражданство пока не раскрывают, уже признал свою ответственность.

Атака произошла на прошлой неделе — преступник забросал здание Русского дома бутылками с зажигательной смесью, после чего сбежал. Сейчас он утверждает, что планировал нападение еще с лета прошлого года. Теперь ему грозит до шести лет тюрьмы.

Ранее 5-tv.ru писал, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку нападению на Русский дом в Праге. По словам руководителя учреждения Игоря Гиренко, целью злоумышленников была библиотека.

Серьезных последствий удалось избежать — бутылки, которые попали внутрь здания, не взорвались. Всего злоумышленник использовал шесть «коктейлей Молотова».

В связи с произошедшим МИД России выразил послу Чехии в Москве Даниэлю Коштовалу протест. Москва потребовала от Праги провести оперативное и компетентное расследования инцидента.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.