«Вызвал трепет души»: Линда о том, как Максим Фадеев голодал и ел голубей

Певица Линда: Фадеев рассказывал, как ел голубей

Певица Линда (настоящее имя — Светлана Гейман) в интервью журналистке Ксении Собчак призналась, что откровенные рассказы ее бывшего продюсера Максима Фадеева вызывали у нее «трепет души».

По словам артистки, Фадеев делился с ней историями своей нелегкой судьбы, в которой было место, в том числе, бедности и голоданию.

«Он рассказывал о том, что как ему тяжело было в Кургане, как у него тяжело складывалась жизнь. Какие тяжелые взаимоотношения с родителями. <…> Его первая жена какие-то последствия оставила и травмы в его душе. Как приехав в Москву, он голодал, ел голубей, делил одну картошку, нашедшуюся за холодильником, напополам с женой», — поделилась Линда.

Певица отметила: рассказы Максима очень ее трогали и вызывали желание помочь и защитить.

Дебютный альбом Линды «Песни тибетских лам» вышел в 1994 году, в числе выпущенных на нем треков — хит «Мало огня». В 1996-м вышел альбом «Ворона», одноименная песня также стала хитом. Третий альбом певицы времен работы с продюсером вышел в 1999 году — «Плацента».

Линда и Максим Фадеев прекратили сотрудничество в конце 1990-х годов.

Ранее продюсер Максим Фадеев анонсировал возвращение певицы Лены Зосимовой, которая пропала с радаров более чем на 20 лет. В своем блоге он рассказал, что команда нашла в архивах ее альбом, записанный в начале нулевых, который больше двух десятилетий пролежал на полке.

