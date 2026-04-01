Нет мужчин — нет проблем: 70-летняя женщина раскрыла секрет вечной молодости

Дарья Орлова
Ее внешность сбивает с толку даже тех, кто привык к косметологии и фитнесу.

Как сохранить красоту и молодость в любом возрасте способы

Фото: 5-tv.ru

Daily Mail: 70-летняя британка назвала целибат секретом вечной молодости

Жительница Великобритании Ширли Янез в 70 лет выглядит значительно моложе своего возраста и уверяет, что нашла собственный рецепт сохранения молодости. Об этом рассказала газета Daily Mail.

По словам женщины, окружающие часто предполагают, что ее внешний вид — результат дорогостоящих процедур, ухода за кожей или регулярных тренировок. Однако сама Янез утверждает, что все гораздо проще и при этом неожиданнее.

Британка рассказала, что уже много лет не употребляет алкоголь, исключила из рациона мясо и молочные продукты, а также сознательно отказалась от романтических отношений. По ее словам, она придерживается целибата более 20 лет и считает это ключевым фактором своей энергии и внешнего вида.

Несмотря на распространенное мнение врачей о том, что регулярная интимная жизнь полезна для здоровья, женщина придерживается противоположной точки зрения. Она уверена, что отношения с мужчинами могут оказывать негативное влияние на состояние здоровья.

Янез объяснила, что эмоциональная нагрузка, необходимость идти на компромиссы и постоянное поддержание отношений сильно истощали ее. После отказа от такого образа жизни, по ее словам, она почувствовала прилив сил и внутреннюю легкость.

Подводя итог, женщина отметила, что молодость не зависит от косметических средств или пластических операций. По ее мнению, все определяется ежедневными привычками, питанием и тем, как человек распоряжается своими эмоциями.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:00
В Иране убит глава судебной власти Мохсени-Эджеи
1:43
Стала известна причина пожара на «Нижнекамскнефтехиме»
1:31
Самолет Ан-26, связь с которым была утеряна в Крыму, врезался в скалу
1:25
Шесть членов экипажа и 23 пассажира погибли в катастрофе с Ан-26 в Крыму
1:13
Прощаемся? Массовый сбой произошел в работе Telegram 1 апреля
0:59
Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Иранская война оказалась хуже всех кризисов вместе взятых
В Забайкалье мужчина застрелил троих человек и покончил с собой
Поборы за тела: в Таганроге разгорелся скандал из-за многомиллионных взяток в морге
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео