Daily Mail: 70-летняя британка назвала целибат секретом вечной молодости

Жительница Великобритании Ширли Янез в 70 лет выглядит значительно моложе своего возраста и уверяет, что нашла собственный рецепт сохранения молодости. Об этом рассказала газета Daily Mail.

По словам женщины, окружающие часто предполагают, что ее внешний вид — результат дорогостоящих процедур, ухода за кожей или регулярных тренировок. Однако сама Янез утверждает, что все гораздо проще и при этом неожиданнее.

Британка рассказала, что уже много лет не употребляет алкоголь, исключила из рациона мясо и молочные продукты, а также сознательно отказалась от романтических отношений. По ее словам, она придерживается целибата более 20 лет и считает это ключевым фактором своей энергии и внешнего вида.

Несмотря на распространенное мнение врачей о том, что регулярная интимная жизнь полезна для здоровья, женщина придерживается противоположной точки зрения. Она уверена, что отношения с мужчинами могут оказывать негативное влияние на состояние здоровья.

Янез объяснила, что эмоциональная нагрузка, необходимость идти на компромиссы и постоянное поддержание отношений сильно истощали ее. После отказа от такого образа жизни, по ее словам, она почувствовала прилив сил и внутреннюю легкость.

Подводя итог, женщина отметила, что молодость не зависит от косметических средств или пластических операций. По ее мнению, все определяется ежедневными привычками, питанием и тем, как человек распоряжается своими эмоциями.

