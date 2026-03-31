«Счастье важнее лайков»: Корзун о воспитании детей в мире с развитым интернетом

Корзун: важно объяснить детям, что счастье в реальности важнее лайков

Счастье в реальной жизни важнее лайков и подписчиков в интернете. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала актриса Дина Корзун на премьере фильма «Желаю славы».

«Я со своими детьми давно разговариваю по смыслу и по существу. Что может быть жизнь там, в виртуальном пространстве, но самое главное — быть счастливым здесь, в этой жизни. Важно найти свое предназначение, свое место, найти свое занятие, которое будет приносить радость, удовольствие, удовлетворение. И это гораздо важнее, чем-то, сколько у тебя подписчиков или сколько было лайков под тем или другим постом», — подчеркнула артистка.

Она уверена, что и в жизни нужно ориентироваться на что-то настоящее. И лучше потратить время на встречу с реальными друзьями, чем провести его онлайн.

Корзун отметила, что мы все несколько лет назад провалились в «цифровую черную дыру» и тратим слишком много времени на интернет. Она добавила, что доступность информации о важных фильмах, о хороших делах и новостях — это благо. Однако в интернете есть не только это. Много «нехорошего» контента получает в сети популярность. А это негативно влияет на людей.

«Умножается и тревога, и беспокойства. И многие наши дети потерялись в этой гонке за лайками, за образами: такой лук, сякой. Так себя прославить, эдак», — заметила актриса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что активное использование социальных сетей в детском возрасте значительно повышает риск развития депрессивных состояний и тревожности в подростковые годы. Эта негативная тенденция особенно сильно проявляется у девочек.

