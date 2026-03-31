«Мы вошли в историю»: Израиль ответил на критику ЕС введения смертной казни

В Тель-Авиве заявили, что власти не боятся давления и угроз.

Бен-Гвир: Израиль не интересует мнение Европы о смертной казни террористов

Израиль не интересует мнение Европы по поводу закона о смертной казни, который приняли в стране накануне. Автор инициативы, ультраправый политик Итамар Бен-Гвир, а по совместительству глава нацбезопасности, сказал об этом практически не выбирая выражений.

«Мы вошли в историю. Отныне каждая мать в Иудее и Самарии будет знать, что, если ее ребенок выйдет убивать, его ждет виселица. И я говорю лидерам Европейского союза, мы не боимся давления и угроз, и мы не подчинимся», — сказал министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир.

Закон приняли в третьем, окончательном чтении. Из 110 депутатов кнессета (парламента. — Прим. ред.) «за» проголосовали 62. Инициативу поддержал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

А дальше — сцена, которая вызвала не меньше споров, чем сам документ. Свою победу парламентарии отпраздновали цинично, с размахом — украсили лацканы пиджаков значками в виде желтой удавки и подняли бокалы с шампанским.

Продвигая законопроект, сторонники смертной казни носили на одежде значок с изображением удавки. Теперь для вынесения приговора достаточно решения военного, а не гражданского суда. На исполнение его отводится 90 дней. При этом смягчить наказание или добиться помилования — практически невозможно.

Ранее 5-tv.ru писал, что кнессет (парламент. — Прим. ред.) Израиля ввел смертную казнь для палестинцев, которые были осуждены за убийство израильтян. Закон предусматривает возможность ограниченной отсрочки.

«Мы вошли в историю»: Израиль ответил на критику ЕС введения смертной казни
