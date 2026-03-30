Парламент Израиля ввел смертную казнь за терроризм

Светлана Стофорандова
Разрешена ли смертная казнь в Израиле

Кнессет (парламент. — Прим. ред.) Израиля принял законопроект о введении смертной казни для палестинцев, осужденных за убийство израильтян. Об этом заявила депутат Лимор Сон Хар-Меле, сообщило агентство Reuters.

«За закон о смертной казни — 62, против — 48. Один воздержался. Я объявляю, что законопроект о смертной казни для террористов принят во втором и третьем чтениях и будет включен в свод законов Государства Израиль», — сказала она.

Осужденных ждет казнь через повешение в течение 90 дней после вынесения приговора. Закон предусматривает возможность ограниченной отсрочки, однако без права на помилование. В качестве альтернативы высшей мере суд по-прежнему может назначать пожизненное заключение.

Израиль практически не применял смертную казнь с 1954 года, когда ее официально отменили. Единственным человеком, казненным по приговору гражданского суда, стал один из организаторов Холокоста Адольф Эйхман в 1962 году.

Как ранее 5-tv.ru, министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что создание палестинского государства невозможно. Он также выступил за демилитаризацию сектора Газа и разоружение радикального движения ХАМАС.

Секреты лунного ухода за волосами: гороскоп стрижек на апрель 2026

