Парламент Израиля ввел смертную казнь за терроризм
Осужденных ждет виселица.
Кнессет (парламент. — Прим. ред.) Израиля принял законопроект о введении смертной казни для палестинцев, осужденных за убийство израильтян. Об этом заявила депутат Лимор Сон Хар-Меле, сообщило агентство Reuters.
«За закон о смертной казни — 62, против — 48. Один воздержался. Я объявляю, что законопроект о смертной казни для террористов принят во втором и третьем чтениях и будет включен в свод законов Государства Израиль», — сказала она.
Осужденных ждет казнь через повешение в течение 90 дней после вынесения приговора. Закон предусматривает возможность ограниченной отсрочки, однако без права на помилование. В качестве альтернативы высшей мере суд по-прежнему может назначать пожизненное заключение.
Израиль практически не применял смертную казнь с 1954 года, когда ее официально отменили. Единственным человеком, казненным по приговору гражданского суда, стал один из организаторов Холокоста Адольф Эйхман в 1962 году.
Как ранее 5-tv.ru, министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что создание палестинского государства невозможно. Он также выступил за демилитаризацию сектора Газа и разоружение радикального движения ХАМАС.
