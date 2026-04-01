Встретимся в суде? Когда на работе могут наказать за публикации в соцсетях

Юрист Южалин: плохие комментарии о работодателе запрещены в 15% компаний России

Точные и подробные требования к поведению сотрудников в соцсетях от работодателей, указанные во внутренних документах компании, повышают шансы привлечения работников к ответственности в случае нарушений. Об этом в беседе с НСН рассказал юрист Александр Южалин.

По данным сервиса по подбору персонала, каждая четвертая российская компания требует от сотрудников соблюдения определенной этики в интернете.

При этом доля организаций, не имеющих никаких правил по этому поводу, за последние годы выросла. Если в 2023 году таких было 41%, то теперь их — 50%. Одновременно увеличилось и число работодателей, вводящих конкретные ограничения: требования к корректности высказываний действуют в 23% компаний (против 17% ранее), а запрет на негативные комментарии о работодателе — в 15% (ранее было 12%).

Южалин отметил, что контроль за публичными высказываниями сотрудников становится все более распространенной практикой. Во многих организациях закреплены нормы, согласно которым любые комментарии от имени компании должны предварительно согласовываться с руководством. Однако возможность привлечения к ответственности за нарушение таких правил зависит от конкретных обстоятельств и их соответствия законодательству.

Эксперт пояснил, что ключевое значение имеет баланс между требованиями работодателя и правами сотрудника. Российское трудовое законодательство напрямую не регулирует поведение работников в соцсетях, поэтому многое определяется внутренними документами компаний. Если правила сформулированы четко и не нарушают права работника, у работодателя больше шансов отстоять позицию в суде.

В то же время размытые формулировки или требования, ограничивающие законные права сотрудника, могут сыграть против компании. В таких случаях за работником сохраняются высокие шансы оспорить дисциплинарные меры в судебном порядке.

