Напиток с подвохом: кардиолог раскрыл скрытую угрозу пива

|
Лилия Килячкова
Источником вреда оказался не только алкоголь в напитке.

Кардиолог рассказал о скрытой опасности пива

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Кардиолог Кондрахин: растительные компоненты в пиве опасны для сердца и печени

Опасность при чрезмерном употреблении пива связана не столько с содержанием в нем алкоголя, сколько с дополнительными компонентами в его составе. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал кардиолог и терапевт Андрей Кондрахин.

Со следующего года в России начнет действовать обновленный стандарт на пиво, который, в частности, регулирует количество несоложеного сырья. По словам специалиста, именно такие добавки оказывают наиболее заметное негативное воздействие на организм.

«Злоупотребление алкоголем всегда вредно, но пиво — это не „чистый“ алкоголь. В нем много привнесенных веществ растительного происхождения, начиная с хмеля. Эта органика плохо влияет на сердце и печень», — пояснил Кондрахин.

Врач подчеркнул, что само по себе пиво не ядовито, но регулярное воздействие содержащихся в нем растительных компонентов усиливает нагрузку на организм. Он также добавил, что чем насыщеннее цвет и вкус напитка, тем выше концентрация подобных веществ.

Отдельно врач затронул распространенное мнение о том, что отсутствие натрия в напитке делает его относительно безопасным для употребления в больших объемах. Однако, как отметил специалист, ситуация куда сложнее.

«Здесь двоякий процесс. С одной стороны, само по себе пиво действительно выводит жидкость из организма, это грозит обезвоживанием и другими побочными эффектами. С другой стороны, люди любят подсолить пиво — например, рыбной закуской. Тогда в организме накапливается натрий, а значит, накапливается вода», — отметил кардиолог.

Все это, по словам специалиста, это создает дополнительную нагрузку на почки и сердце, заставляя организм работать в усиленном режиме для поддержания баланса. В результате могут возникать отеки органов, а избыток натрия способен привести к серьезным последствиям.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
79.73
-0.60 92.19
-0.54
