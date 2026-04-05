«Есть гораздо больше проблем»: Гуров о признании игромании психической болезнью

Анастасия Антоненко
Зависимости приводят к потере реальности и оборачиваются для человека катастрофическим образом. Например, душевным расстройством.

Илья Гуров: признать игровую зависимость психическим заболеванием — глупая идея

Проблема игровой зависимости и зависимости от азартных игр (или лудомании. — Прим. ред.) остро стоит в российском обществе. Многих охватывает дух азарта и непоколебимое желание сорвать куш. В свою очередь, как отмечают врачи, последствия могут быть катастрофическими как для самого человека, так и для его окружения. Финансовые проблемы, душевные расстройства, социальная изоляция — это лишь малая часть большой проблемы. Стоит ли признавать такую зависимость психическим заболеванием и лечить ее? На этот вопрос ответил 5-tv.ru певец Илья Гуров на ярмарке современного искусства «Арт Россия».

«Я считаю, что все хорошо в меру. И да, действительно есть люди, которых стоит лечить от таких зависимостей, потому что они за виртуальной реальностью теряют свою настоящую реальность. Но вот до такой степени, чтобы признавать это психическим расстройством, это неправильно. У нас есть гораздо больше проблем в стране», — поделился певец.

По словам артиста, то, что действительно бы стоило признать психическим заболеванием, — это издевательство над животными, съемки такой жестокости на камеру, буллинг с последующей публикацией фото или видео в сеть. Гуров подчеркнул, что не только эти, но и другие «более насущные» проблемы должны приковывать общественное внимание.

+8° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
79.73
-0.60 92.19
-0.54
