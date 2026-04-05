Скрытая правда о БАДах: почему витамины в таблетках не работают как обещано

Daily Mail: неэффективность БАДов может быть связана с ошибками в их приеме

Британцы ежегодно тратят более 600 миллионов фунтов стерлингов на витамины и минералы, надеясь на быстрое улучшение самочувствия, однако реальный эффект зачастую отсутствует. Об этом сообщает Daily Mail.

Диетолог доктор Кэрри Ракстон из Информационной службы по вопросам здоровья и пищевых добавок подчеркивает, что люди привыкли ждать мгновенных результатов уже через пару недель, но БАДы не являются лекарствами. По ее словам, они предназначены лишь для устранения дефицита в рационе, а не для замены здорового образа жизни или предотвращения болезней.

Специалисты выделяют несколько ключевых причин неэффективности популярных препаратов, среди которых главными являются неправильное время приема и плохая сочетаемость веществ. Профессор фармацевтики Саймон Гейсфорд из Университетского колледжа Лондона отмечает, что такие витамины как A, D, E и K являются жирорастворимыми, поэтому их необходимо употреблять строго во время еды.

Напротив, железо лучше усваивается на пустой желудок, так как кальций может блокировать его поглощение. Особое внимание эксперты уделяют витамину D, который критически важен для костей и иммунитета. Врачи рекомендуют принимать витамин по 10 микрограммов в зимний период.

Избыток определенных веществ, например витамина А, может быть опасен, так как он накапливается в организме и способен привести к проблемам с печенью или хрупкости костей. Для людей старше 50 лет эксперты рекомендуют сосредоточиться на четырех базовых добавках: витамине D, магнии, омега-3 и витамине B12, поскольку с возрастом способность усваивать питательные вещества из обычной пищи существенно снижается.

Отдельной темой обсуждения стала цена продукции. Специалисты утверждают, что дорогостоящие бренды витаминов часто не превосходят по качеству бюджетные аналоги из супермаркетов. При этом эксперты сходятся во мнении, что даже лучшие БАДы приносят лишь скромную пользу по сравнению с полноценным и сбалансированным питанием.

