Фрукты и овощи для похудения: что стоит добавить в рацион на диете

Лилия Килячкова
Диетолог рассказала о продуктах, которые надолго сохраняют чувство сытости.

Daily Mail: для похудения нужно есть продукты с высоким содержанием клечатки

Правильный выбор растительной пищи может стать ключевым фактором в процессе снижения веса. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на рекомендации диетолога Саши Уоткинс.

По ее словам, для эффективного избавления от лишних килограммов следует отдавать предпочтение продуктам с высоким содержанием клетчатки. Специалист подчеркивает, что она замедляет пищеварение и помогает дольше не испытывать голода. Среди фаворитов диетолог выделила шпинат, а также капусту брокколи, богатую витамином С и магнием.

Также Уоткинс советует включать в меню ягоды — клубнику и чернику — из-за содержания в них полезных полифенолов.

Эксперт рекомендует употреблять овощи и фрукты в цельном виде, не снимая кожуру там, где это возможно. Например, неочищенный картофель содержит в два раза больше полезных волокон, чем очищенный. Даже кожура киви после удаления ворсинок может стать отличным источником витаминов Е и B9.

Однако стоит отказаться избыточного потребления энергетически плотных продуктов. Сухофрукты, такие как изюм и сушеный манго, содержат концентрированные сахара, что делает их очень калорийными по сравнению со свежими аналогами. Также стоит быть осторожными с овощами, состоящими преимущественно из воды, например, огурцами и сельдереем. Они дают лишь временное насыщение и не могут быть основной частью трапезы.

