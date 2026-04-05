В Калининграде загорелся торговый центр «Гиант»

В Калининграде на Московском проспекте произошло возгорание фасада торгового центра «Гиант». Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, пламя распространилось на площади порядка 500 квадратных метров. На место происшествия оперативно прибыли дежурные пожарно-спасательные расчеты, которые приступили к тушению объекта. Параллельно с локализацией огня сотрудники экстренных служб организовали вывод людей из помещений комплекса.

По информации источника 5-tv.ru, в результате инцидента пострадали три человека, однако госпитализация им не потребовалась — пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь амбулаторно.

На кадрах, полученных с места происшествия, запечатлено, как мощные потоки пламени уничтожают внешнюю обшивку здания. Ситуация осложняется погодными условиями: из-за сильных порывов ветра в регионе огонь распространяется по конструкциям значительно быстрее, а горящие фрагменты фасада падают вниз, создавая дополнительную опасность для работающих на месте спасателей.

В настоящее время специалисты пытаются полностью ликвидировать возгорание и не допустить перехода пламени на внутренние помещения ТЦ. Точные причины пожара выясняются.

