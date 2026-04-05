Площадь пожара в ТЦ «Гиант» в Калининграде выросла до 1000 квадратных метров

Лилия Килячкова

Сильный ветер мешает экстренным службам локализовать возгорание.

В калининградском торговом центре «Гиант» площадь пожара достигла тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Калининградской области в канале в мессенджере MAX.

Из-за мощных порывов ветра пламя перекинулось на стоящие поблизости транспортные средства, припаркованные у торгового комплекса. Ситуация осложняется спецификой объекта: внутри помещений находится огромное количество горючих материалов, что создает высокую пожарную нагрузку и препятствует быстрой локализации очага.

В ликвидации возгорания задействованы 75 сотрудников экстренных служб и 15 единиц специальной техники, которые.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Калининграде на Московском проспекте произошло возгорание фасада торгового центра «Гиант». Параллельно с локализацией огня сотрудники экстренных служб организовали вывод людей из помещений комплекса. По информации источника 5-tv.ru, в результате инцидента пострадали три человека, однако госпитализация им не потребовалась — пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь амбулаторно. Причина пожара пока неизвестна.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:34
Без паники: что делать, если укусил клещ
5:12
Вынужденная агрессия: почему Трамп перешел к жестким заявлениям в адреса Ирана
4:50
Свыше 400 россиян оказались под арестом во Франции
4:33
Долги россиян достигли 45 триллионов рублей
4:16
И то нельзя, и это нельзя: названы самые распространенные рабочие запреты
3:56
Космонавты поздравили россиян с началом Недели Космоса

Сейчас читают

Роковые позывы: британка не подозревала о беременности и родила в туалете
Полезное очищение: как отказ от соли влияет на организм
Фрукты и овощи для похудения: что стоит добавить в рацион на диете
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео