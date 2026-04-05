«Радио Судного дня» передало в эфир новые загадочные слова

«Радио Судного дня» передало в эфир загадочные слова «Тележка» и «Деликатный»

Военная радиостанция УВБ-76, известная в народе как «Радио Судного дня», передала в воскресенье два загадочных сообщения подряд. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность таинственного эфира.

Первое слово — «Тележка» — прозвучало ранее в воскресенье. Затем, в 15:40 по московскому времени, радиостанция передала следующий сигнал: «Деликатный».

УВБ-76 была создана еще в 1970-х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, за что и получила неофициальное прозвище «Жужжалка». Радиолюбители и специалисты по всему миру десятилетиями пытаются разгадать природу и назначение этой станции.

Периодически, среди привычного фонового гула, в эфире раздаются голосовые сообщения на русском языке, содержащие кодовые слова, цифры или буквы.

Ранее 5-tv.ru писал о других необычных радиосигналах, которые тревожили общественность в этом году. К примеру, два кодовых слова («Срезовак» и «Гуяносляб») зафиксировали днем 30 марта.

