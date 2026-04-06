«Периферия кормит культуру»: Быков о том, почему регионы стали двигателем искусства

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист

Режиссер уверен, что современная индустрия дает шансы каждому, кто хочет проявляться.

Юрий Быков заявил, что люди из регионов кормят культуру своими идеями

Регионы являются главным источником идей для отечественного искусства. Об этом режиссер Юрий Быков признался корреспонденту 5-tv.ru на сессии «Возможности для кинематографистов из регионов. Гранты, питчинги, конкурсы» в рамках командных соревнований чемпионата «АртМастерс».

По его мнению, люди с периферии зачастую более мотивированы, так как их путь к успеху длиннее и сложнее.

«Думаю, что периферия чаще всего и кормит культуру как таковую», — отметил режиссер.

При этом Быков подчеркнул, что современная индустрия дает шансы каждому, кто готов проявлять инициативу, независимо от того, где он начал свой творческий путь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что продюсер Вячеслав Дусмухаметов рад появлению Российского рейтинга сериалов от «Медиалогии». Он изменил работу продакшн-студий, которые теперь основываются на объективные данные, а не на неофициальные источники.

