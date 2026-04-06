Лучше пить воду: стоматолог рассказала, какие напитки особо вредны для зубов

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 31 0

Самый опасный ингредиент — кислоты и сахар.

Какие напитки разрушают зубы

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Стоматолог Гайдукова назвала смузи и газировку разрушающими зубы напитками

Существуют напитки, способные разрушить зубную эмаль. Об этом в беседе с Lenta.tu рассказала стоматолог- терапевт Валентина Гайдукова.

Наибольшую опасность представляют кислые напитки, в частности, газировки, включая диетические. Взамен отсутствующего сахара в них содержатся фосфорная и лимонная кислоты, снижающие pH в полости рта и буквально размягчающие эмаль. В конечном счете она становится более уязвимой для дальнейшего разрушения.

Не менее опасны для здоровья зубов фруктовые соки и смузи, в частности, из цитрусовых — апельсина, грейпфрута или лимона.

«Натуральные фруктовые кислоты в сочетании с сахарами создают двойной удар по эмали», — объяснила она.

В энергетических и спортивных напитках тоже содержатся кислоты и сахар, которые усиливают сухость во рту, тем самым снижая защитные свойства слюны и ускоряя процесс разрушения эмали.

Изменить цвет эмали способны яркие ягоды, некоторые соусы, красное вино, шоколад, кофе и чай. Во всем вышеперечисленном содержатся стойкие пигменты, проникающие в пористую структуру эмали и строение. Таким образом формируются прочные химические связи, которые проявятся изменением цвета зубов. При частом употреблении этих продуктов окрашивание приобретет стойких характер, и появится темный налет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+7° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
79.73
-0.60 92.19
-0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 апреля, для всех знаков зодиака

