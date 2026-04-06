Долги под контроль: как в России защитили права заемщиков

В России вступили в силу законы о защите прав заемщиков

В России с 1 апреля начали действовать новые нормы, направленные на защиту заемщиков и снижение финансовой нагрузки. Изменения касаются как потребительских кредитов, так и популярных сервисов рассрочки. О нововведениях сообщили в пресс-службе Госдумы.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, защита граждан и их сбережений, а также развитие устойчивой финансовой системы остаются ключевыми задачами.

Одним из главных новшеств стало ограничение общей суммы начислений по краткосрочным займам сроком до одного года. Теперь проценты, штрафы и дополнительные комиссии не могут превышать размер самого кредита. Это означает, что итоговая задолженность не сможет быть больше удвоенной суммы займа.

Также вступили в силу правила, регулирующие работу сервисов рассрочки. Теперь при покупке товаров таким способом их цена должна совпадать со стоимостью при полной оплате, а максимальный срок рассрочки ограничен шестью месяцами. Ранее единых требований для таких сервисов не существовало, несмотря на их растущую популярность.

С 2025 года депутаты приняли десятки законов, направленных на регулирование финансового рынка. Новые меры должны сократить риски для граждан и предотвратить чрезмерное накопление долгов. Работа в этом направлении, как ожидается, будет продолжена.

