Долги под контроль: как в России защитили права заемщиков

|
Дарья Орлова
Новые правила уже действуют и напрямую влияют на займы и рассрочку.

Права заемщиков как защищают в России способы долги кредиты

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В России с 1 апреля начали действовать новые нормы, направленные на защиту заемщиков и снижение финансовой нагрузки. Изменения касаются как потребительских кредитов, так и популярных сервисов рассрочки. О нововведениях сообщили в пресс-службе Госдумы.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, защита граждан и их сбережений, а также развитие устойчивой финансовой системы остаются ключевыми задачами.

Одним из главных новшеств стало ограничение общей суммы начислений по краткосрочным займам сроком до одного года. Теперь проценты, штрафы и дополнительные комиссии не могут превышать размер самого кредита. Это означает, что итоговая задолженность не сможет быть больше удвоенной суммы займа.

Также вступили в силу правила, регулирующие работу сервисов рассрочки. Теперь при покупке товаров таким способом их цена должна совпадать со стоимостью при полной оплате, а максимальный срок рассрочки ограничен шестью месяцами. Ранее единых требований для таких сервисов не существовало, несмотря на их растущую популярность.

С 2025 года депутаты приняли десятки законов, направленных на регулирование финансового рынка. Новые меры должны сократить риски для граждан и предотвратить чрезмерное накопление долгов. Работа в этом направлении, как ожидается, будет продолжена.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
79.73
-0.60 92.19
-0.54
