Яйца больше не «враг»: ученые пересмотрели влияние продукта на холестерин

Многие годами исключали их из рациона — выходит, зря?

Вредно ли есть яйца свойства продукта список плюсы и минусы

Яйца не являются вредным продуктом и не повышают уровень плохого холестерина

Долгое время яйца воспринимались как продукт, способный повышать уровень «плохого» холестерина и вредить сердцу. Основные опасения были связаны с желтком, в котором содержится холестерин.

Однако современные научные данные постепенно меняют эту точку зрения. Об этом пишгет немецкое издание Focus.

Что показали исследования

Как сообщило издание Focus, новые исследования указывают: сами по себе яйца не оказывают такого негативного влияния, как считалось раньше.

По словам профессора Стефана Лорковски из Университета Фридриха Шиллера, яйца представляют собой ценный продукт с точки зрения питания.

«Мы не должны демонизировать яйца, но нет причин есть их в чрезмерных количествах», — отметил он.

Откуда берется «плохой» холестерин

Ключевой вывод ученых заключается в том, что уровень LDL-холестерина в крови в большей степени зависит не от продуктов, содержащих холестерин, а от насыщенных жиров.

Организм сам вырабатывает значительную часть холестерина, и на этот процесс сильнее влияют генетика и образ жизни. Поэтому влияние яиц оказалось не таким существенным, как предполагалось ранее.

Когда яйца действительно могут навредить

Риски возникают не из-за самих яиц, а из-за их сочетания с другими продуктами. Например, если их регулярно употреблять вместе с жирным мясом или продуктами с высоким содержанием насыщенных жиров, это может негативно сказаться на здоровье.

В таких случаях общий рацион становится более важным фактором, чем отдельные ингредиенты.

Кому стоит быть осторожнее

Специалисты подчеркивают: людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями или нарушениями обмена веществ необходимо внимательно следить за питанием в целом.

При этом полный отказ от яиц не является обязательным — важнее баланс и умеренность.

