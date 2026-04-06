Неочевидная профилактика: мастурбация снижает риск рака у мужчин

NYP: мастурбация снижает риск рака у мужчин

Зарубежные специалисты заявили о возможной связи частоты мастурбации с риском развития рака предстательной железы. Об этом сообщает New York Post (NYP) со ссылкой на научные данные и инициативу благотворительной организации.

Активисты решили привлечь внимание мужчин к вопросам здоровья нестандартным способом. По их словам, регулярная сексуальная активность, включая самоудовлетворение, может снижать вероятность возникновения онкологических заболеваний. В качестве ориентировочного показателя они назвали около 21 раза в месяц.

Эти выводы основаны на многолетних исследованиях. Профессор Лорелей Муччи из Гарвардской школы общественного здравоохранения изучала связь между частотой семяизвержений и риском опухолей.

«21 и более — это не строгое биологическое магическое число, а скорее результат нашего тщательного статистического анализа», — отметила исследователь.

Научное наблюдение началось еще в 1986 году и охватило свыше 50 тысяч мужчин. В ходе анализа ученые сопоставляли образ жизни участников и состояние их здоровья. В результате выяснилось, что у мужчин с более частыми подобными процессами риск рака простаты был ниже на 19–22% по сравнению с теми, у кого это происходило реже.

Точные механизмы такой взаимосвязи пока окончательно не установлены. Однако ученые предполагают, что это может быть связано с выведением потенциально вредных веществ из тканей, снижением воспалительных процессов и влиянием на активность генов.

Представитель инициативы Яэль Коэн подчеркнула, что цель кампании — не только привлечь внимание, но и снять табу с обсуждения мужского здоровья.

«Мы используем юмор, потому что он цепляет. Но после того, как шутка удалась, нужно переходить к следующему этапу: пройти обследование, поговорить с врачом и оценить риски. Ваши руки не заменят врача, они помогут вам добраться до него», — подчеркнула Яэль Коэн.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.