Неочевидная профилактика: мастурбация снижает риск рака у мужчин

|
Дарья Орлова
Ученые обратили внимание на фактор, о котором редко говорят.

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

NYP: мастурбация снижает риск рака у мужчин

Зарубежные специалисты заявили о возможной связи частоты мастурбации с риском развития рака предстательной железы. Об этом сообщает New York Post (NYP) со ссылкой на научные данные и инициативу благотворительной организации.

Активисты решили привлечь внимание мужчин к вопросам здоровья нестандартным способом. По их словам, регулярная сексуальная активность, включая самоудовлетворение, может снижать вероятность возникновения онкологических заболеваний. В качестве ориентировочного показателя они назвали около 21 раза в месяц.

Эти выводы основаны на многолетних исследованиях. Профессор Лорелей Муччи из Гарвардской школы общественного здравоохранения изучала связь между частотой семяизвержений и риском опухолей.

«21 и более — это не строгое биологическое магическое число, а скорее результат нашего тщательного статистического анализа», — отметила исследователь.

Научное наблюдение началось еще в 1986 году и охватило свыше 50 тысяч мужчин. В ходе анализа ученые сопоставляли образ жизни участников и состояние их здоровья. В результате выяснилось, что у мужчин с более частыми подобными процессами риск рака простаты был ниже на 19–22% по сравнению с теми, у кого это происходило реже.

Точные механизмы такой взаимосвязи пока окончательно не установлены. Однако ученые предполагают, что это может быть связано с выведением потенциально вредных веществ из тканей, снижением воспалительных процессов и влиянием на активность генов.

Представитель инициативы Яэль Коэн подчеркнула, что цель кампании — не только привлечь внимание, но и снять табу с обсуждения мужского здоровья.

«Мы используем юмор, потому что он цепляет. Но после того, как шутка удалась, нужно переходить к следующему этапу: пройти обследование, поговорить с врачом и оценить риски. Ваши руки не заменят врача, они помогут вам добраться до него», — подчеркнула Яэль Коэн.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+7° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
79.73
-0.60 92.19
-0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:11
«Хочется забрать всю боль»: жених Лерчек рассказал о ее борьбе за жизнь
12:04
Кушать подано: российские космонавты получат на МКС сублимированные йогурты
11:55
Путин поручил обеспечить транспортную доступность объектов здравоохранения
11:46
Два человека утонули в автомобилях во время наводнения в Дагестане
11:40
11:31
Дорого и не эффективно: российские фермеры просят отменить систему маркировок

Сейчас читают

Иррациональность или стратегия? Трамп и новая логика глобальной власти — мнение
Почему одни выглядят на 30, а другие на 60: дело не в генах
«Будет казаться, что вернулась зима»: когда Москву накроет метель
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео