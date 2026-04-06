Двое мирных жителей ранены в результате атаки ВСУ на Старобельск

Светлана Стофорандова Журналист

Врачи сейчас борются за жизнь одного из пострадавших.

Сколько человек пострадали при атаке ВСУ на Старобельск

ВСУ нанесли удар по зданию администрации Старобельска в ЛНР. Как сообщил глава региона Леонид Пасечник в мессенджере MAX, в результате атаки пострадали двое мирных жителей.

«Укронацисты прицельно ударили по зданию администрации Старобельского муниципального округа. Пострадали проходящие мимо жители — девушка 2001 г. р. и мужчина 1946 г. р.», — написал он.

Состояние мужчины оценивается как тяжелое, сейчас врачи борются за его жизнь в реанимации. Сотрудники самой администрации успели вовремя эвакуироваться и не пострадали.

Помимо административного здания, также повреждены отделение МФЦ, банк, магазин и местный дворец культуры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВСУ также ударили по Новороссийску. В результате атаки пострадали 12 человек. В городе повреждено десять многоквартирных и 15 частных домов.

Людей, чье жилье пострадало, эвакуировали в пункты временного размещения. Сейчас проводится обследование зданий, и планируется оказание единовременных выплат для потерпевших.

