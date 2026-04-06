Двое мирных жителей ранены в результате атаки ВСУ на Старобельск
Врачи сейчас борются за жизнь одного из пострадавших.
Фото: MAX/glava_lnr_info
ВСУ нанесли удар по зданию администрации Старобельска в ЛНР. Как сообщил глава региона Леонид Пасечник в мессенджере MAX, в результате атаки пострадали двое мирных жителей.
«Укронацисты прицельно ударили по зданию администрации Старобельского муниципального округа. Пострадали проходящие мимо жители — девушка 2001 г. р. и мужчина 1946 г. р.», — написал он.
Состояние мужчины оценивается как тяжелое, сейчас врачи борются за его жизнь в реанимации. Сотрудники самой администрации успели вовремя эвакуироваться и не пострадали.
Помимо административного здания, также повреждены отделение МФЦ, банк, магазин и местный дворец культуры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВСУ также ударили по Новороссийску. В результате атаки пострадали 12 человек. В городе повреждено десять многоквартирных и 15 частных домов.
Людей, чье жилье пострадало, эвакуировали в пункты временного размещения. Сейчас проводится обследование зданий, и планируется оказание единовременных выплат для потерпевших.
