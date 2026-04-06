В результате атаки беспилотников ВСУ на Новороссийск пострадали 12 человек

Александра Якимчук

Также повреждения получили жилые дома.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Telegram/Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска/kravchenko_glava_nvrsk; 5-tv.ru

При атаке дронов ВСУ на Новороссийск пострадали 12 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Андрей Кравченко.

«К сожалению, есть пострадавшие, поговорил с главным врачом городской больницы о состоянии пациентов. Всего десять человек получили травмы, еще двое обратились утром в больницы. Все они находятся под пристальным вниманием специалистов, им оказывают необходимую медицинскую помощь», — уточнил глава Новороссийска.

Кравченко также добавил, что повреждения получили десять многоквартирных и 15 частных домов в Южном и Восточном районах.

В ночь с 5 на 6 апреля на Новороссийск была совершена атака украинских дронов. После того как была снята угроза, сотрудники экстренных служб начали работу на пострадавших локациях.

Мэр отметил, что главная задача властей — обеспечить безопасность горожан. Поэтому жители пострадавших домов были эвакуированы. Сейчас они находятся в пунктах временного размещения.

Идет обследование каждого поврежденного здания. После осмотра городские службы совместно с управляющими компаниями приступят к уборке пространств. Кроме того, администрация подготовит необходимые документы, чтобы предоставить единовременные выплаты. Также Кравченко отметил, что прорабатываются все возможные пути для скорейшего и эффективного восстановления повреждений.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что беспилотник ВСУ атаковал бронированный микроавтобус в селе Замостье Белгородской области. Этот транспорт использовался для перевозки сотрудников местных предприятий.

