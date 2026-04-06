Осколки налипают к проводам: ВСУ применили «графитовые бомбы» при атаке на ДНР

Эфирная новость 34 0

Без света остались сотни тысяч человек.

Фото, видео: Министерство обороны РФ/mil.ru; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру ДНР с помощью графитовых бомб

Система ПВО Донбасса отразила массированную атаку ВСУ на энергетическую инфраструктуру региона. Уничтожено 10 вражеских дронов. Еще шесть сбили сотрудники силовых структур. Часть украинских коптеров нанесла незначительный ущерб по одному из объектов.

При атаке боевики использовали так называемые «графитовые бомбы». Разрываясь в воздухе, они выбрасывают стружку, которая прилипает к проводам, налипает на трансформаторы, как железо к магниту, вызывая короткое замыкание. Без света в итоге остались сотни тысяч человек в нескольких городах. К данной минуте электроснабжение в большинстве населенных пунктов уже восстановлено.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ атаковали объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В результате удара были повреждены трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, а также загорелись резервуары с нефтепродуктами.

По данным Минобороны, целью атаки стало нанесение максимального экономического ущерба компаниям из США и Казахстана. Структуры этих стран являются крупнейшими акционерами организации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+7° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
78.73
-1.00 91.00
-1.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:17
Финальный дедлайн — вторник: Трамп допустил скорое завершение конфликта с Ираном
21:00
Политолог назвал удары Киева по КТК стратегией нанесения ущерба поставкам нефти
20:46
Осколки налипают к проводам: ВСУ применили «графитовые бомбы» при атаке на ДНР
20:30
Иран выдвинул свои условия для мира на Ближнем Востоке
20:11
Фигуристке Петросян отказали в покупке украшений в Милане из-за гражданства
20:00
Сладкая жизнь за решеткой: женщина получила срок за кражу сотен шоколадных яиц

Сейчас читают

Иррациональность или стратегия? Трамп и новая логика глобальной власти — мнение
Шампунь и бритва: женщина раскрыла состав своего тревожного набора на конец света
Больничный без болезни: в каких случаях можно законно не ходить на работу
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео