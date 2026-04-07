ФСБ уничтожила три группы украинских диверсантов в Константиновке

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Также ликвидирован пункт управления беспилотниками неприятеля.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Антитеррористическое подразделение «Горыныч» Управления ФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР) уничтожило три группы украинских диверсантов в районе Константиновки. Видео выполнения боевой задачи показала пресс-служба ведомства.

Отмечается, что бойцы «Горыныча» действовали вместе с российскими военными из 4-й бригады группировки войск «Юг».

Известно, что был уничтожен и вражеский пункт управления беспилотниками ВСУ, с которых осуществлялись воздушные атаки на Горловку и Дзержинск.

Ранее в марте были уничтожены две группы украинских операторов дронов и две преступные группы, которые пытались устроить засады на пути следования российских войск в зоне СВО.

Спецоперация

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

