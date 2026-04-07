Играющий Романа Костомарова в фильме актер Кирилл Зайцев регулярно обсуждает со спортсменом роль

Кирилл Зайцев: с Романом Костомаровым обсуждается каждая сцена фильма о нем

С олимпийским чемпионом по фигурному катанию Романом Костомаровым обсуждается каждая сцена будущего фильма о нем. По крайней мере, так делает актер Кирилл Зайцев (он исполнил роль спортсмена. — Прим. ред.), в чем артист признался в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Моя собака — космонавт».

Ранее стало известно, что кинокомпания режиссера Сарика Андреасян начала съемки биографической ленты «Костомаров». По словам Зайцева, чтобы погрузиться в роль, он регулярно ведет беседы с олимпийским чемпионом.

«Практически перед каждой сменой я уточняю какие-то моменты. Мы пытаемся добиться правды. Роль драматическая, роль серьезная», — подчеркнул Зайцев.

Актер заявил, что сейчас он и съемочная группа находится в процессе работы над фильмом, поэтому раньше времени он не хочет раскрывать все подробности. Детали своей подготовки к роли актер обещал раскрыть непосредственно на премьере картины.

Съемки фильма о Романе Костомарове стартовали 17 марта в Сочи. По словам режиссера проекта, съемочная команда хочет показать эту историю максимально честно и аккуратно, сделав акцент на теме силы духа и преодоления.

