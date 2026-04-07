В Крыму объяснили, почему Зеленский затягивает переговоры с Россией

|
Дарья Бруданова
Глава киевского режима наотрез отказывается выводить свои войска из Донбасса. А это одно из главных условий Москвы для мирного урегулирования конфликта.

Фото: Reuters/Valentyn Ogirenko

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Зеленский затягивает переговоры, добиваясь личных гарантий

Глава киевского режима Владимир Зеленский специально затягивает переговоры с Россией. Таким мнением в беседе с агентством РИА Новости поделился председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

Глава киевского режима, как пояснил политик, не готов сейчас пойти на диалог, потому что его спонсоры — европейцы — еще не предоставили ему стопроцентные гарантии безопасности. Владимир Константинов уверен: Зеленский разговаривает на эту тему со своими союзниками, однако существенных результатов не добился. Именно из-за этого он затягивает переговоры.

«Без личных гарантий Зеленскому и его окружению переговорный процесс никогда не сдвинется с мертвой точки», — процитировало издание политика.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Украина наконец-то осознала, что США готовы предоставить ей гарантии безопасности только после полного вывода вооруженных формирований из Донбасса. Однако пойти на этот шаг Зеленский еще не готов. По словам российского политика, переговоры по урегулированию конфликта продолжаются, но в закрытом формате. О том, когда состоится очередная трехсторонняя и двухсторонняя встреча, неизвестно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
78.73
-1.00 91.00
-1.19
