Неизвестные напали на консульство Израиля в Стамбуле

Срочные новости пришли из Стамбула. Там вооруженная группа напала на консульство Израиля. Неизвестные открыли стрельбу возле здания дипмиссии. По последним данным, ранены двое полицейских. Нападавших было трое, все они ликвидированы.

Ранее 5-tv.ru писал, что на подлете к посольству США в Багдаде сбили беспилотник. Дрон перехватили в центре города. В районе инцидента звучала воздушная тревога.

Консульство Штатов в Багдаде также подвергалось атаке со стороны Ирана 14 марта. Тогда из-за удара по территории дипмиссии вспыхнул пожар, над зданием поднялся столб черного дыма.

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока.

