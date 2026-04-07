Владимир Путин поздравил избранного президента Вьетнама

Эфирная новость 18 0

То Лам также является генеральным секретарем ЦК Компартии страны.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Ханое сегодня получили телеграмму из Кремля. В ней Владимир Путин поздравил генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама То Лама с избранием на пост президента.

Российский лидер отметил: решение Нацсобрания республики, таким образом, поддержало политику То Лама. И выразил уверенность, что работа коллеги на президентском посту будет способствовать дальнейшему укреплению отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Москвой и Ханоем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россияне стали чаще летать во Вьетнам на отдых: с начала года страну посетили более 300 тысяч российских туристов, что почти в три раза больше, чем год назад. Азиатское направление ставит рекорды по числу бронирований, особенно быстро места заканчиваются во вьетнамских отелях.

С 11 мая путешествовать станет проще в Саудовскую Аравию — между Россией и королевством начинает действовать безвизовый режим, позволяющий находиться в стране с туристическими целями 90 дней. Еще один популярный вариант — Китай: Москва и Пекин договорились продлить безвизовый режим еще на год.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:32
«Последствия не нуждаются в объяснении»: Трампа осудили за угрозы в адрес Ирана
14:24
МКС уходит, РОС приходит: прошлое, настоящее и будущее космических станций
14:10
Макаке Панчу отправили подарок из Московского зоопарка
14:02
Дороже Вrеnt: нефтяные доходы Ирана подскочили почти на 40%
13:55
Десятки домов смыло: в Дагестане устраняют последствия мощного паводка
13:47
Владимир Путин поздравил избранного президента Вьетнама

Сейчас читают

«Ждал в кустах»: стали известны подробности убийства учительницы в Добрянке
Потомственный педагог: погибшая завуч школы была победителем конкурса «Учитель года — 2018»
«На рассвете откроются врата»: почему Ванга боялась 12 апреля 2026 года
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео