Владимир Путин поздравил избранного президента Вьетнама
То Лам также является генеральным секретарем ЦК Компартии страны.
В Ханое сегодня получили телеграмму из Кремля. В ней Владимир Путин поздравил генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама То Лама с избранием на пост президента.
Российский лидер отметил: решение Нацсобрания республики, таким образом, поддержало политику То Лама. И выразил уверенность, что работа коллеги на президентском посту будет способствовать дальнейшему укреплению отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Москвой и Ханоем.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что россияне стали чаще летать во Вьетнам на отдых: с начала года страну посетили более 300 тысяч российских туристов, что почти в три раза больше, чем год назад. Азиатское направление ставит рекорды по числу бронирований, особенно быстро места заканчиваются во вьетнамских отелях.
С 11 мая путешествовать станет проще в Саудовскую Аравию — между Россией и королевством начинает действовать безвизовый режим, позволяющий находиться в стране с туристическими целями 90 дней. Еще один популярный вариант — Китай: Москва и Пекин договорились продлить безвизовый режим еще на год.
