Россияне стали чаще летать во Вьетнам на отдых
Фото, видео: www.globallookpress.com/ Carola Frentzen; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Азиатское направление ставит рекорды по числу бронирований. Особенно быстро места заканчиваются во вьетнамских отелях.
С начала года более 300 тысяч российских туристов посетили эту страну. Это почти в три раза больше, чем год назад.
А уже с 11 мая путешествовать станет проще, например, в Саудовскую Аравию. Начинает действовать безвизовый режим между Россией и королевством. В туристических целях в стране можно провести 90 дней.
Еще один популярный вариант для путешествия — Китай. Поездки в Поднебесную тоже должны остаться для россиян беспрепятственными. Москва и Пекин договорились продлить безвизовый режим еще на год. Об этом ранее сообщал 5-tv.ru.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
93%
Нашли ошибку?