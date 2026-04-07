Россияне стали чаще летать во Вьетнам на отдых

Азиатское направление ставит рекорды по числу бронирований. Особенно быстро места заканчиваются во вьетнамских отелях.

С начала года более 300 тысяч российских туристов посетили эту страну. Это почти в три раза больше, чем год назад.

А уже с 11 мая путешествовать станет проще, например, в Саудовскую Аравию. Начинает действовать безвизовый режим между Россией и королевством. В туристических целях в стране можно провести 90 дней.

Еще один популярный вариант для путешествия — Китай. Поездки в Поднебесную тоже должны остаться для россиян беспрепятственными. Москва и Пекин договорились продлить безвизовый режим еще на год.

