Макаке Панчу отправили подарок из Московского зоопарка

Презент подготовили от лица морского зайца по имени Макс.

Панч из Японии, который после вирусных интернет-роликов стал известен на весь мир как самая одинокая макака, получил неожиданный подарок из России. Московский зоопарк передал обезьянке мягкую игрушку и письмо со словами поддержки от морского зайца по имени Макс.

Посылку вручили директору зоопарка в городе Итикава. Он обещал доставить все лично адресату. 

Кстати, именно эти кадры тронули миллионы сердец по всему миру. Панч, которого отвергли сородичи, повсюду ходит с единственным другом — плюшевым приматом. 

Ранее 5-tv.ru писал, что у обезьянки Панча появилась подруга. Она оказалась похожа на игрушку, к которой тот был привязан долгое время. Посетители сняли на видео, как детеныш макаки проводит время с самкой примерно своего возраста — они бегают по вольеру, обнимаются и даже целуются.

По словам специалиста по поведению и благополучию животных Екатерины Авдеевой, Панч выбрал партнершу, похожую на игрушку, потому что он ищет повторяющегося безопасного и спокойного контакта с сородичами. Для приматов важно регулярно совершать контакты внутри группы, получать обратную связь от себе подобных, отметила зоопсихолог

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:32
«Последствия не нуждаются в объяснении»: Трампа осудили за угрозы в адрес Ирана
14:24
МКС уходит, РОС приходит: прошлое, настоящее и будущее космических станций
14:10
Макаке Панчу отправили подарок из Московского зоопарка
14:02
Дороже Вrеnt: нефтяные доходы Ирана подскочили почти на 40%
13:55
Десятки домов смыло: в Дагестане устраняют последствия мощного паводка
13:47
Владимир Путин поздравил избранного президента Вьетнама

Сейчас читают

«Ждал в кустах»: стали известны подробности убийства учительницы в Добрянке
Потомственный педагог: погибшая завуч школы была победителем конкурса «Учитель года — 2018»
«На рассвете откроются врата»: почему Ванга боялась 12 апреля 2026 года
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео