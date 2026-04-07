Захарова: Киев продолжает целенаправленно нападать на представителей СМИ

Украинская сторона продолжает наносить удары по гражданским, в том числе по представителям СМИ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, такие действия нарушают нормы международного гуманитарного права. Дипломат призвала международные организации дать оценку происходящему.

«Киевский неонацистский режим продолжает совершать преступления в нарушение международного гуманитарного права, к которым относятся целенаправленные нападения на гражданских лиц, включая представителей СМИ», — отмечалось в сообщении.

При этом Захарова подчеркнула, что подобные случаи требуют реакции со стороны международных структур, в том числе ООН, ЮНЕСКО и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. По ее мнению, отсутствие оценки может привести к новым инцидентам и подорвать доверие к системе защиты прав человека.

Поводом для заявления стали, в том числе, последние сообщения о пострадавших журналистах. Так, сообщал 5-tv.ru, корреспондент «Известия» Евгений Быковский получил травму в Донецке во время работы на месте происшествия 6 апреля. Сообщалось, что он попал под повторный удар беспилотника и получил акубаротравму (контузию).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.