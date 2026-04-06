Военкор «Известий» Евгений Быковский получил ранение при обстреле Донецка
Журналист получил акубаротравму во время съемки последствий предыдущей атаки ВСУ.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Военный корреспондент «Известий» Евгений Быковский получил ранение 6 апреля в результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины.
Журналист фиксировал последствия ночной атаки беспилотников ВСУ, когда попал под повторный удар. Обстрел произошел в момент работы съемочной группы.
В результате атаки медики диагностировали у Быковского акубаротравму (контузию), которая возникает при воздействии ударной волны.
Ранее в зоне проведения специальной военной операции погибли несколько военных корреспондентов «Известий». В апреле 2024 года при выполнении редакционного задания погиб Семен Еремин. Ему было 42 года. В январе 2025 года в результате удара беспилотника погиб корреспондент Александр Мартемьянов. Позднее, в марте 2025 года, при артиллерийском обстреле погиб военкор Александр Федорчак.
Все они находились в зоне боевых действий и выполняли профессиональные обязанности.
