Военкор «Известий» Евгений Быковский получил ранение при обстреле Донецка

Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 77 0

Журналист получил акубаротравму во время съемки последствий предыдущей атаки ВСУ.

Военкор «Известий» Быковский пострадал при обстреле Донецка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Военный корреспондент «Известий» Евгений Быковский получил ранение 6 апреля в результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины.

Журналист фиксировал последствия ночной атаки беспилотников ВСУ, когда попал под повторный удар. Обстрел произошел в момент работы съемочной группы.

В результате атаки медики диагностировали у Быковского акубаротравму (контузию), которая возникает при воздействии ударной волны.

Ранее в зоне проведения специальной военной операции погибли несколько военных корреспондентов «Известий». В апреле 2024 года при выполнении редакционного задания погиб Семен Еремин. Ему было 42 года. В январе 2025 года в результате удара беспилотника погиб корреспондент Александр Мартемьянов. Позднее, в марте 2025 года, при артиллерийском обстреле погиб военкор Александр Федорчак.

Все они находились в зоне боевых действий и выполняли профессиональные обязанности.

