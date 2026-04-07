«Я очень рада, что пропала»: куда исчезла актриса Анастасия Задорожная

Актриса Анастасия Задорожная оставила карьеру в кино ради семьи

Актриса Анастасия Задорожная объяснила, почему исчезла с экранов и фактически поставила карьеру на паузу. По словам звезды, решение уйти из профессии было осознанным и связано не только с личной жизнью, но и с разочарованием в индустрии.

«Я очень рада, что у меня получилось пропасть на несколько лет. Я об этом давно мечтала — начать спокойную тихую жизнь за кадром», — призналась Задорожная.

Актриса рассказала, что несколько лет назад встретила будущего мужа и практически сразу решила изменить свою жизнь. Задорожная отметила, что сознательно остановила карьеру, чтобы сосредоточиться на семье.

Сейчас она живет во Флориде, стала матерью и чувствует себя гораздо спокойнее, чем в период активной работы.

«Я решила поставить на стоп свою карьеру и погрузиться в нормальную семейную жизнь. В итоге я стала мамой, и мне очень нравится то, что со мной происходит», — добавила она.

Задорожная также объяснила, что в 2019 году столкнулась с однотипными предложениями в работе и не видела для себя развития. Ей хотелось пробовать новые жанры, однако выйти за рамки привычного амплуа не получалось.

Дополнительным фактором стало изменение индустрии, где все чаще начали снимать непрофессиональных артистов, ориентируясь на коммерческий эффект.

«Мне нужно было время, чтобы понять, хочу ли я дальше этим заниматься. Быть несчастливым человеком я не хотела», — подчеркнула актриса.

Задорожная призналась, что в какой-то момент осознала необходимость паузы, чтобы переосмыслить карьеру и собственные цели. В итоге выбор был сделан в пользу личной жизни: сейчас ее день наполнен семейными заботами — ребенком, домом и поддержкой мужа.

