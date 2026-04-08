Защита сосудов и ровный ритм: какие доступные продукты полезны для сердца

Еда в вашей тарелке может регулировать артериальное давление и укреплять сердечную мышцу.

Какие популярные и доступные продукты полезны для сердца

Профессор Корякин: Для сердца полезны богатые калием и магнием продукты

Одна из самых распространенных причин смерти человека вне зависимости от географии — сердечно-сосудистые заболевания. При этом снизить риск развития таких недугов несложно — на этот фактор напрямую влияют образ жизни и питание. Полезные для сердца и недорогие продукты доступны каждому, нужно только добавить их побольше в свой рацион. Об этом журналистам aif.ru рассказал доктор медицинских наук профессор Михаил Корякин.

По словам эксперта, сердцу необходимы продукты, богатые калием, магнием, клетчаткой и ненасыщенными жирами. В числе бюджетных и подходящих практически каждому человеку продуктов, в которых они содержатся, всем известные овощи и фрукты. Свекла, например, помогает снижать давление, а морковь и тыква благодаря защищают сосуды.

Белокочанная капуста и брокколи содержат витамины К и С и могут отсрочить атеросклероз, пектин и флавоноиды из яблок снижают «плохой» холестерин, калий и магний из бананов выравнивают ритм сердца, а витамин С и антиоксиданты в цитрусовых борются с ишемической болезнью сердца и гипертонией. В меню стоит добавить и крупы: овсянку и гречку, богатые магнием и растворимой клетчатки, а также чечевицу, горох и фасоль, содержащие растительный белок, фолиевую кислоту и клетчатку.

Омега-3 и ценные белки можно получить из нежирной рыбы, куриной грудки и индейки, а также яиц (но не больше одного в день или через день). Поддерживают сердце и насыщенные кальцием и пробиотиками молочные продукты — кефир, нежирный творог, простокваша. Готовить профессор рекомендует с нерафинированным подсолнечным или льняным маслом, приправляя блюда чесноком, закусывая орехами и семечками.

Все перечисленные продукты легко найти в ближайшем супермаркете. Правильное питание рекомендуется дополнить такими же правильными привычками: замените белый хлеб на цельнозерновой, готовьте рыбу два-три раза в неделю, добавляйте поменьше соли, предпочитая специи, а на перекус берите яблоко или морковь вместо сладостей.

Ранее 5-tv.ru объяснял, как здоровье сердца связано с качеством сна.

